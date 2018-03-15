Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolandırıcılar tarafından gönderilen “Devlet desteklerinden ve hibe kredilerden yararlanabilirsiniz” şeklindeki SMS’lere tıklayanlar sürpriz faturalarla karşılaşabiliyor. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, bakanlıkların, KOSGEB’in ve diğer devlet kurumlarının verdiği 300 koyun, çeyiz hesabı, devlet destekli konut kredisi, mazot desteği, hibe desteği gibi teşvikler üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirterek, bu SMS’lerle birlikte gönderilen linklere tıklanıldığında faturaya direkt 50 lira yansıtıldığını bildirdi. Koçal “Mesela, ‘geri ödemesiz 15 bin TL devlet desteğinin detayları için hemen tıklayın’ şeklinde mesajla birlikte link gönderiyorlar. Bu link tıklandığında cep telefon faturalarına 50 TL yansıtılıyor. Bu şekilde fatura bedelleri 2 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu durumdaki tüketicilerimiz, dilekçe ekine fatura örneğini koyarak tüketici hakem heyetlerine müracaat etsin” dedi. TÜDER Genel Başkanı Levent Küçük de tuzak SMS’ler ile vatandaşların adeta soyulduğunu belirterek vatandaşları otomatik aboneliğe karşı uyardı.