Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi



Türkiye’de bir ilk olan uygulama kapsamında Divan İstanbul’un 191 odasının tamamına yerleştirilen Arçelik’in akıllı asistanı Asista sayesinde müşteriler sesli komutla ışıkları, perdeleri açıp kapatabilecek, klima ayarlarını değiştirebilecek ve televizyonu kontrol edebilecek. Ayrıca döviz, hava durumu, takvim ve saat, alarm, haber özeti, radyo, trafik hakkında güncel bilgilere ulaşabilecek. Misafirlerin konaklama deneyimlerini en üst düzeye taşımak için otel ve otel hizmetleri hakkında bilgi sağlarken, şehirdeki en iyi restoranlar, yakındaki alışveriş merkezleri ve turistik yerler hakkında önerilerle yeni nesil bir concierge hizmeti sunacak. Asista, Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve İngilizce dillerinde de hizmet verecek.

Divan Grubu CEO’su Richard Appelbaum Asista için otelde 100 bin doların üzerinde altyapı yatırımı yaptıklarını belirterek, Asista’nın diğer otellerde de hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer de sesle komuta edilen akıllı cihazlar pazarının 50 milyar dolara ulaştığına dikkat çekerek “Asista bu anlamda Türkiye’de ilk. Asista için iki büyük turizm gurubuyla görüşüyoruz. Otellerin yanı sıra AVM’ler, hastaneler ve ofislerde de olacak. Biz şirket olarak ofislerimizde bu dönüşümü başlattık. Ayrıca yurt dışında Türk cumhuriyetlerine ihrac edeceğiz” dedi. Nisan ayı itibarıyla satışa sulunacak cihazın fiyatı ise 899 lira olarak açıklandı.