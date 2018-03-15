Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl TOBB öncülüğünde başlattığı istihdam seferberliğinde ikinci aşamaya geçiliyor. Hükûmet hem sanayiciyi rahatlatacak hem de istihdamı artıracak formül üzerinde çalışıyor. Yapılacak düzenleme ile sanayicinin işçi için ödediği vergiler üç yıl boyunca sıfırlanacak. Müjdeli haberi veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sanayicinin üç yıl boyunca çalıştırdığı işçi için vergi veremeyeceğini belirterek “Üyelerimiz istihdam seferberliğine desteklerini sürdürmeli. Türk özel sektörü olarak geçen yıl dünyada bir ilki yaptık. Üye başına bir kişinin istihdamını sağladık. Tarihimizde bu bir ilktir. Sıfır vergi geliyor. Sadece işçinin maaşını vereceksiniz. Bu teşvikler üç yıl sürecek. Bu teşviklerden yararlanın” dedi.

Hisarcıklıoğlu Afrin operasyonuyla da ilgili olarak “Afrin’de ülkemizin birliği ve beraberliği için hepimizin canı için canlarını veren Mehmetçiğimize Soma’mız sahip çıktı, helva gönderdi, güçleri, kuvvetleri artsın diye. Allah sizlerden razı olsun. Eğer bu ülke ayakta duruyorsa bütün ülkenin birlik ve beraberlik içinde dayanışmasının sonucudur. Bütün il ve ilçelerimiz herkes kendi gücünce çok şükür neyleri varsa askerimizle paylaşıyor. Bu havayı bozmadığımız sürece Allah’ın izniyle bu ülkeye kimse bir şey yapamaz” diye konuştu.