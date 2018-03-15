Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonerlerin toplam mevduatı ise 918 milyar 349 milyon liraya ulaştı. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk ayında 2017’ye kıyasla 276 kişi artarak 127 bin 245’e ulaşırken, toplam mevduatları da 840 milyar 688 milyon lira oldu. Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 425 milyar 510 milyon lirası yerel para cinsi, 412 milyar 37 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 141 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 607 bin lira olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde yurt dışında yerleşik mudi sayısı da 12 bin 490’a yükseldi. Yurt dışındaki milyoner sayısı geçen yılın sonuna göre 479 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 77 milyar 661 milyon lira olarak hesaplandı. Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 6 milyar 326 milyon lirası yerel para, 71 milyar 91 milyon lirası yabancı para ve 243 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 218 bin lira olarak hesaplandı.