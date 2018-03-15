Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağbal 1985 yılında KDV sisteminde yapılan düzenleme “Sonraki döneme devreden Katma Değer Vergisi’nin hiçbir şekilde iade edilmez” şeklindeki hükmün değiştirileceğini belirterek şöyle konuştu: Düzenleme getirildiği dönem itibarıyla doğru bir düzenleme. Türkiye’nin dışarıya açılması, günlük aktivitelerin genişlemesi, yatırımların artması, iktisadi faaliyetler içinde zaman zaman işletmelerin indirilecek KDV’lerinin, hesaplanan KDV’den indiriminin zaman alması nedeniyle yıllar itibarıyla sonraki döneme devreden KDV, birikmiş bilançolarda artmış ve toplam yaklaşık 160 milyar liraya çıkan KDV var. Farklı sektörler için 3 aya kadar KDV iadesi yapabilecek. Devreden KDV iadesi ile ilgili düzenleme yapıyoruz. 31.12. 2018 tarihi itibarıyla bilançolarda var olan, sonraki döneme devreden KDV, bundan sonraki dönemde bugünkü sistemde olduğu gibi hesaplanan KDV’den indirim konusu yapılabilir. Vatandaşın veya işletmelerin 31.12.2018 itibarıyla var olan, sonraki döneme devreden KDV’si ile ilgili kısıtlayıcı bir düzenleme getirmiyoruz.”