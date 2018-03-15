Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi



2017 yılında elektronik perakende pazarının iki katı üzerinde büyüyen Mediamarkt’ın başarılı performansının ikinci 10 yılda artarak devam edeceğini söyleyen Mediamarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Teknoloji perakende pazarı geçtiğimiz yıl yüzde 14 büyürken biz yüzde 30’un üzerinde büyüdük. 2017’de ‘Mediamarkt’ın önünde buluşalım’ dedirtecek 12 mağaza açtık. Mart ayı sonu itibarıyla toplam 150 bin metrekare ile elektronik perakende şirketleri arasında Türkiye’nin en büyük satış alanına sahibiz. Mağazalarımızda ve mediamarkt.com.tr’de yıllık ortalama 150 milyon ziyaretçi ağırlıyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl 12 bin kampanya yaptık. Müşteri memnuniyeti skorumuzu 1,5 yılda ikiye katladık” dedi.

Mediamarkt Türkiye olarak 2020 yılında açık ara pazar lideri olma hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Gökyıldırım, “2018 yılında 95 milyon TL’lik yatırım yapıp 20’den fazla mağaza açılışı yapacağız. Önümüzdeki hafta yapacağımız açılışlarla birlikte 65 mağazaya ulaşacağız” diye konuştu. Mediamarkt’ın bugüne kadar Türkiye’yi ilklerle buluşturduğunu ifade eden Gökyıldırım, Avusturya’da kasasız mağaza denemesi yaptığını belirterek, bunun ilk uygulamasını Türkiye’de yapmak istediklerini kaydetti.