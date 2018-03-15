Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’in dijital operatör yolunda önemli adımlarından biri olan UpCall yasal izinler çerçevesinde rehberinde kayıtlı olmasa bile arayanın kim olduğu söylüyor. Aramalar resim ve emocan eklenerek daha eğlenceli hâle gelirken, çağrı alan kişi hangi sebeple arandığını daha telefon çalarken öğreniyor. UpCall ile ayrıca grup oluşturarak toplu görüşme yapılabiliyor. 2,4 milyon kullanıcıya ulaşan UpCall uygulaması Apple Store ya da Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.