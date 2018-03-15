Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen çalışmalar hızla sürüyor. Plansız yapılaşmanın önüne geçmek ve deprem riskini azaltmak için projelendirilen iki yeni şehrin detayları yakında açıklanacak. Fransa’nın Cannes kentinde devam eden gayrimenkul fuarı MIPIM 2018’i ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’a kurulacak yeni şehirler için iki ayrı rezerv alanı belirlendiğini duyurdu. Özhaseki, “İnşa edilecek depo konutlara dışarıdan kimse kabul edilmeyecek. Bu dışarıya yönelik İstanbul’un nüfusunu artıracak bir proje değil” dedi.



DEPREME ÇÖZÜM ŞART

Türkiye’nin 1950’li yıllardan itibaren büyük şehirlere doğru başlayan göç ve plansız şehirleşmenin sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunun altını çizen Bakan Özhaseki “Sağlıksız ve kimliksiz şehirlere sahibiz. Doğrusu bizim tarihte kurmuş olduğumuz medeniyete, medeniyetlere bakarsak bu şehirleşme bize yakışmıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu ve topraklarının yüzde 66’sının birinci ve ikinci derecede deprem bölgesi içinde bulunduğu bilgisini paylaşan Özhaseki, ülke nüfusunun da yüzde 71’inin bu bölgelerde yaşadığını vurgulayarak, “Bizim bir an önce yemeden içmeden kesilip, bu işe çözüm bulmamız lazım. Deprem insanları öldürmüyor. Sadece kötü yapılaşma insanları öldürüyor” dedi.