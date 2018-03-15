Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elmas yaptığı yazılı açıklamada, 2017’de 1 milyon 405 bin konutluk rekor kırıldığına dikkati çekerek, son dönemde gerçeği yansıtmayan bazı açıklamalarla sektörün cazibesini yitirdiğine yönelik bir algı oluşturulduğunu aktardı. Alternatif finansman modelleri ya da kampanyalarla zor zamanları fırsatı çevirmeyi bildiklerini kaydeden Elmas, “Bölgesel bazı problemleri tüm sektöre mal etmek doğru değil. Balon söylemi 10 yıldır hiç bitmedi. Bu söylemlerden etkilenenler kaybetti. Ancak konut alanlar hep kazandı” yorumunu yaptı.