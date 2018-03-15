Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ



Toplam 600 metrekarelik alanda bin 424 konut, 22 göl yalısı, 32 göl yalı dairesi ve 22 dükkandan oluşan projede anahtar teslimlerine 2019 yılı başında başlanması hedefleniyor. Breeze De Mar projesinin tanıtım toplantısında konuşan GAOK Invest CEO’su Gürkan Akpınar, kasımda başlanan projede hafriyat çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Arazi maliyetine ilişkin Akpınar “Orlandolu köklü bir aileden satın aldık, biz aldığımızda orası tarlaydı” demekle yetindi. Projenin 328 milyon dolar yatırım değerine sahip olduğunu, bunun 16,5 milyon dolarlık kısmının 2 bin kişilik su parkının oluşturacağını açıklayan Akpınar, zemin çalışmalarının ise mayıs-haziran gibi başlayacağını duyurdu.

KİRA GETİRİSİ YÜZDE 7

Projenin satış fiyatlarına ilişkin de bilgiler veren Gürkan Akpınar, “En ucuz daire 114 bin dolar, yalılarımız 2 milyon dolar ve full mobilyalı” dedi. İnşa edilecek toplam bin 424 daireden yüzde 60’ında satın almaların sağlanmış durumda olduğuna işaret eden Akpınar, şunları kaydetti: Bu projeden ev almak istediğinizde ABD bankasından mortgage almıyorsunuz. Finansmanı biz size sağlıyoruz. 30 yıl vade yapıyoruz. Finansmanın yıllık maliyeti yüzde 6,5. Bu projede yüzde 7 kira getirisi veriyoruz.