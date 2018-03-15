Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3. Turizm Şurası’nın sonuç raporunda yer alan bu talebin yanı sıra sağlık turizminde “helal” kategorisi oluşturularak tesislerde helal tedavi yöntemleri ve helal sertifikalı tıbbi, medikal ve kozmetik ürün kullanımı gibi hizmetlerin sunulması önerisi de getirildi. Raporda, tesislerde engelli oda oranının toplam kapasitenin yüzde 10’u olacak şekilde belirlenmesi, tren turizminde İstanbul-Kars, İzmir-Diyarbakır destinasyonlarının oluşturulması ve Türkiye’de film çekecek yabancıların vize sürelerinin 30 günden 90 güne çıkartılması gibi talepler yer aldı. Engellilerin erişebilirliği için atılması gereken adımlara da yer verilen raporda, Selçuk, Kuşadası ve Kapadokya’ya “Erişilebilir Kent (Access City)” unvanı verilmesi istendi.