Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fuzul Yapı’nın TOKİ ile hasılat paylaşım modeliyle İstanbul Gaziosmanpaşa’da geliştirdiği TEM Avrasya projesi, MIPIM 2018 Fuarı’nda yer alan Türkiye çadırında tanıtılıyor. Burada gayrimenkul sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Akbal, “Şu an piyasada 5-6 bin TL’nin üzerinde birim fiyatlı projeler zorluk yaşıyor. Konutta sıkıntı arz fazlalığından değil fiyatların yüksek oluşundan” dedi. Akbal, organizasyonda 3’ü Başakşehir’de, biri Gaziosmanpaşa’da olmak üzere 4 proje sergilediklerini de anlatarak, TEM Avrasya projesinin lokasyon ve fiyat avantajıyla öne çıktığını ifade etti. Satışlarda yüzde 60’ı geçtikleri bilgisini veren Akbal, “Bu projede satışa başlarken metrekare fiyatı 4 bin TL’den başladık, şu anda 6 bin seviyesindeyiz. Bittiğinde ise şu an komşu projelerde olduğu gibi 8 bin TL seviyesine gelecek. Başakşehir’de de 3. İstanbul projemizde de aynı trendi yakalamış durumdayız” şeklinde konuştu.