Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 milyar 924 milyon dolarlık proje, Merkezi Koridor olarak bilinen Darüsselam - Mwanza arasını bağlayan Doğu Afrika’nın en hızlı tren hattının 2. bölümünü oluşturuyor. Yapı Merkezi, elektrifikasyon ve sinyalizasyon gibi teknolojik birimler de dahil olmak üzere tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarını da kapsayan anahtar teslimi bir proje oluşturacak. Atölye alanları, depo ve yan hatlarla birlikte uzunluğu 409 kilometreyi bulan demiryolunun yapımı 36 ay sürecek.