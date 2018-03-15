1 milyar 924 milyon dolarlık proje, Merkezi Koridor olarak bilinen Darüsselam - Mwanza arasını bağlayan Doğu Afrika’nın en hızlı tren hattının 2. bölümünü oluşturuyor. Yapı Merkezi, elektrifikasyon ve sinyalizasyon gibi teknolojik birimler de dahil olmak üzere tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarını da kapsayan anahtar teslimi bir proje oluşturacak. Atölye alanları, depo ve yan hatlarla birlikte uzunluğu 409 kilometreyi bulan demiryolunun yapımı 36 ay sürecek.
Tanzanya’ya 1,9 milyar dolarlık temel
15.03.2018 - 04:52 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 04:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yapı Merkezi, Tanzanya’daki standart ray açıklığındaki demir yolu projesinin Morogoro ve Makutupora kısmının temelini attı.
Etiketler : tanzanya,
550358 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/550358.aspx
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