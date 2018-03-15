Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL



Leasing sektörü, dijital çağa ayak uydurarak daha fazla ihtiyaca cevap vermeye başladı. Yapı Kredi Leasing, teknoloji alanında yaptığı yeni yatırımlarla dijitalleşme sürecine hız kazandırdı ve bunun meyvelerini toplamaya başladı. Ekonomi basınıyla bir araya gelen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun “Sektörün ilk mobil uygulamasını hayata geçirdik. Müşterilerimiz artık her yerden leasing işlemlerini görüntüleyebiliyor. Depolarımızda yer alan makinelerin üzerindeki QR kodu okutularak, mobil uygulamamız üzerinden en hızlı şekilde ilanlara ulaşılıp, yerinde teklif verilebiliyor. Web sitemizi yenilememizle birlikte, online işlemler hizmetinden faydalanan müşterilerde yüzde 13’lük bir artış gözlemledik. Müşterilerimiz, bu platform üzerinden müşteri temsilcilerine ulaşabiliyor, kendilerine özel hazırlanan kampanyalardan haberdar oluyor. Ödeme planları, sözleşmeler, vergi beyannamesine esas fatura detayları da aynı şekilde takip edilip, kopyası alınabiliyor. Yine sitemizdeki ikinci el makine satış platformunda yaklaşık 3.500 kullanıcımız bulunuyor. Yenilediğimiz bu platform üzerinden satılık iş makineleri, araçlar, farklı sektörlere hitap eden makine ve ekipmanlar için online teklif toplanabiliyor. Hiç bir makinenin atıl kalmasını istemiyoruz. Bu hizmetimizle ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz” dedi. Leasing sektörü 2017 yılını, bir önceki yıla göre yüzde 18 büyüme ve 52 milyar TL kira alacağı ile kapattı. En büyük işlem payını, yüzde 27 ile iş ve inşaat makineleri aldı. Yapı Kredi Leasing ise geçen yıl elde ettiği 10,8 milyar TL hacim ve yüzde 20,7 pazar payı ile liderliği elinde bulunduruyor.