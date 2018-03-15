Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre mevsimlik kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 13,5 artış göstererek 60 liraya, erkek işçi ücretleri yüzde 10,1 artışla 73 liraya yükseldi. Ortalama artış, yüzde 12,7 oldu. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret; kadın işçiler için yüzde 8,2 artışla bin 576 liraya, erkek işçiler için yüzde 12,1 artışla bin 921 liraya çıktı. Bu arada en yüksek günlük ücret ödemesi; kadın işçiler için 79 lira ile Ordu’da, erkek işçiler için 104 lira ile Ardahan’da gerçekleşti. En düşük ücret ise kadın işçiler için 36 lira, erkek işçiler için 46 lira ile Hatay’da görüldü. Sürekli tarım işçilerinde aylık ücretlere bakıldığında ise; kadın işçilere bin 850 lira ile Ankara, erkek işçilere 2 bin 854 lira ile Bursa, en yüksek ödeme yapılan iller oldu. En düşük ücretler kadın işçiler için 800 lira ile Samsun’da, erkek işçiler için bin lira ile Kilis’te ödendi.