Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumunda yönetilen 981 şirket bulunuyor. Bunların aktif büyüklüğü 49,6 milyar liraya ulaştı, toplam istihdam rakamı da 50 bine yaklaştı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kayyum atanan Aynes Gıda şirketinin tesislerini ziyaret etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Gülal “981 firma içinde 320 firma gayrifaal vaziyette. Bunların tasfiyesiyle ilgili süreci başlattık. Kalan firmalarda irtifa kaybı söz konusu değil. Aksine, ortalama yüzde 30-35 seviyelerinde cirolar ve kârlılıkları arttı. Hatta cirosu düşmesine rağmen kârlılığı artan firmalarımız da var. Burada arkadaşlarımız önemli bir başarı gösterdiler. Çok ciddi krediler ödediler” dedi. Kayyum atadıkları şirketleri 47 bin istihdamla aldıklarını, bu seviyeyi 49 bin 600’a çıkardıklarını, 2 bin 500 kişilik ilave istihdam oluşturduklarını dile getiren Gülal, tasfiye edilecek firmalarla ilgili değerlendirmede hassas davrandıklarına dikkat çekti.

Gülal, sözlerini şöyle sürdürdü: Burada temel ilkemiz ekonomik devamlılık. Firmanın ekonomik devamlılığıyla ilgili bir tehlike söz konusuysa, satışı gündeme gelebilir. Bu manada çok sıkıntılı firmalarımız yok. İşletme sermayesi açığı olan firmalarımızı da, daha çok varlık satışı yapmak suretiyle desteklemeye çalışıyoruz. İnşallah bu firmaları daha ileriye taşıyacağız, büyüteceğiz, cirosunu ve kârlılıklarını daha da artıracağız. Çünkü bu şirketler millî servet. Katma değer ve istihdam üretmeye devam edecekler. Bu şirketler TMSF uhdesinde dünden daha kuvvetli...

Yatırımla büyümeye devam

Acıpayam’da kurulu Aynes, ülkenin önde gelen süt ürünleri tesislerinden birine sahip. Burada incelemelerde bulunan TMSF Başkanı Gülal “Biz aldıktan sonra şirket büyüdü. 2017 yılını 773 milyon lira ciroyla kapattık. Önceki yıla göre yüzde 11,1 ciroda artış oldu. Bin 24 kişinin istihdam edildiği firma, TMSF için önemli kurumlardan birisi. Yatırımlara devam edeceğiz” dedi.