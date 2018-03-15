Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan bu yılın ilk iki ayında işsizlere toplam 738 milyon 137 bin 322 lira ödeme yapıldı. Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor. Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün; 900 gün çalışıp ödeyenlere 240 gün; bin 80 gün sigortalı olanlara ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.