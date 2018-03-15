Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüfenkci, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Tüketicilerin en çok dosya masrafı (184 bin 400 adet), cep telefonu (83 bin 374 adet), ayakkabı (49 bin 685 adet), GSM ve internet abonelikleri (28 bin 328 adet) ile kredi kartı üyelik ücreti (26 bin 874 adet) konularına ilişkin başvuru yaptığı görüldü. Biz de kırtasiye, okul malzemeleri, giysi ve ayakkabılar, oyuncaklar, çocuk mobilyaları, deterjanlar gibi tüketiciler açısından geniş yelpazede kullanım alanı olan ürünlerle ilgili piyasa denetimi yaptık” dedi.