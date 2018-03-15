Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temmuz 2017’de başladıkları sıkı ithalat denetimi politikası sonucu, bugüne kadar 141 milyon adet oyuncağı temsil eden numuneleri laboratuvara test için gönderdiklerini belirten Zafer Soylu “Bu testlerin sonucunda 4 milyon oyuncağın ithalatına izin vermedik. Oyuncaklarda kimyasal yönden uygunsuzluklarla karşılaştık. Elektrik aksamlı oyuncaklarda, mekanizmada ciddi sorunlar olduğunu gördük. Bunun haricinde özellikle de bebekler için hayati tehlike oluşturan küçük parçalar, keskin kenar, sivri uç gibi unsurlar gördük. Hem üreticilerimizi hem tüketicilerimizi haksız rekabetten koruyoruz. Bundan sonra da bu denetim mekanizması hedefe varıncaya kadar, yani tüketicilerimiz yüzde 100 güvenilir, korunan, sağlıklı ürünlere ulaşana kadar devam edecektir” dedi.

Kreş sayısı 25 kat artmalı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Sanem Oktar, Türkiye’de çocuk nüfusu göz önüne alındığında, kreş sayısının 25 kat artması gerektiğini söyledi. Sanem Oktar “Yasa sayesinde çocukları 0-6 yaş arasında olan çalışan anneler, aylık 300-500 TL arasında kreş desteği alacak. Ancak uygun kreşlerin sayısının artması gerekiyor ve bunların denetleniyor olması lazım. Hâlâ kapasitenin çok altındayız” dedi. Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu da “Çalışan kadınların yüzde 40’ı, çocukları olduğu zaman işlerini bırakmak zorunda kalıyor. Anneleri iş hayatında tutmak için çaba göstermeliyiz” diye konuştu.