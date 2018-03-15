Brüksel’de Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere AB’nin sağlamayı taahhüt ettiği mali destekle ilgili basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos “AB, taahhüt ettiği 3 milyar avroluk desteğinin ilk kısmını 2017 sonu itibarıyla sözleşmelerle bağlamıştı. AB, sözüne uygun davrandı ve Komisyon, Türkiye’deki sığınmacılara yönelik fonun ikinci 3 milyar avroluk dilimini harekete geçiriyor” diye konuştu. Avramopoulos, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik 3 milyar avroluk ilave dilimin 1 milyar avrosunun AB bütçesinden, 2 milyar avrosunun ise üye ülkeler tarafından sağlanacağını anlattı. AB, 2015’te Türkiye’deki sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. Daha sonra 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. AB böylece 6 milyar avroluk fonu onaylamış oldu.
Türkiye’ye 3 milyar avro daha
15.03.2018 - 06:02 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 06:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği, 2015’te imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin Türkiye’ye taahhüt ettiği ödemenin 3 milyar avroluk kısmını onayladığını duyurdu.
Etiketler : türkiye,ab,ödeme,
550369 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/550369.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER