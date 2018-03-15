Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brüksel’de Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere AB’nin sağlamayı taahhüt ettiği mali destekle ilgili basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos “AB, taahhüt ettiği 3 milyar avroluk desteğinin ilk kısmını 2017 sonu itibarıyla sözleşmelerle bağlamıştı. AB, sözüne uygun davrandı ve Komisyon, Türkiye’deki sığınmacılara yönelik fonun ikinci 3 milyar avroluk dilimini harekete geçiriyor” diye konuştu. Avramopoulos, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik 3 milyar avroluk ilave dilimin 1 milyar avrosunun AB bütçesinden, 2 milyar avrosunun ise üye ülkeler tarafından sağlanacağını anlattı. AB, 2015’te Türkiye’deki sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. Daha sonra 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. AB böylece 6 milyar avroluk fonu onaylamış oldu.