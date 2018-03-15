Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'’Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekilecek, Süper Loto çekiliş sonuçları öğren ve 15 Mart Süper Loto sonuçları’’ gibi aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz Millî Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Süper Loto gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturanlar Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor? gibi sorulara cevap arıyor. 15 Mart Süper Loto sonuçları belli olur olmaz; turkiyegazetesi.com.tr adresinden Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…

15 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

8 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI:

Süper Loto çekilişinde en çok çıkan sayılar

Süper Loto’da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.

Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekilecek?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak Süper Loto çekilişi sonuçları için vatandaşlar heyecanla bekliyor. Yapılacak çekilişle birlikte bu haftanın kazanan numaraları da belli olacak ve vatandaşlar sonuçları görüntüleyebilecek.

Süper Loto çekilişleri, düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te çekilmeye başlamaktadır. Çekilişi tamamlanması ve kazanan numaraların belirlenerek duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına girmeleri yeterlidir.

Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta kazanan numaralar hangileri oldu?

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 8 Mart Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye kazanan şanslı numaralar 4, 11, 18, 29, 36 ve 49 olarak belirlendi. MPİ tarafından açıklanan Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen 1 kişi 14.029.814,00 TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto nedir, nasıl oynanır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.