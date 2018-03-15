Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİM, Xiaomi Mi Bluetooth'u ne zaman satacak? Türkiye'nin toptan perakende devi BİM, uygun fiyattan satışa sunduğu PS4 ve iPhone X’in ardından büyük ses getirmiş, bu BİM’den alışverişler de artmaya başlamıştı. BİM, bu kez çok Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörünü yarı fiyatına satacağını duyurdu. Bunu duyan müşteriler ise; BİM, Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörü ne kadara satacak, hangi BİM’lerde Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörü satılacak, Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörü BİM’de hangi gün satılacak, BİM, Xiaomi Mi Bluetooth ne zaman satacak? gibi sorulara şimdiden cevap aramaya başladı bile… Piyasa değeri 200-250 TL olduğu bilinen Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörünü BİM, 16 Mart Cuma günü BİM marketleri üzerinden sadece 129 TL’ye satacak. İşte Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörü ile ilgili aradıklarınız.

BİM, Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörünü 129 TL'ye satacak

Posta'nın haberine göre; Ürünler 16 Mart Cuma günü itibariyle raflarda yerini alacak ve 129 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörün normalde piyasa fiyatı 230-250 TL arası değişiklik gösteriyor.

Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörü özellikleri

Yani ürünü neredeyse yarı fiyatına alabilirsiniz. Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörün teknik özelliklerine gelecek olursak, 85 Hz – 20 KHz frekans aralığında ses deneyimi, 2 kanallı stereo özelliğe sahip, 2 x 3W gücünde hoparlörü, Aux ve hafıza kartı desteği de bulunuyor.

BİM VE XİAOMİ YAN YANA

BİM’in her hafta yayınladığı aktüel ürünler kataloğunun bu haftaki sayısına göre, ünlü market Xiaomi’nin kaliteli hoparlörü Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörünü satışa sunacak. Hoparlör, 16 Mart Cuma günü BİM marketleri üzerinden satın alınabilecek.

VESTEL E5000'NİN DE SATIŞI BAŞLIYOR

BİM ayrıca bu tarihten itibaren Vestel Venüs E5000 akıllı telefonun satışına da başlayacak. Bu cihazın fiyatı ise 499TL olarak belirtilmiş. BİM'in yayınladığı katalogda bulunan Bluetooth kulaklık piyasadaki muadillerine göre daha ucuz fiyata satılıyor.

Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör fiyat performans ürünü

Xiaomi’nin uygun fiyata iyi bir performans sunan ürünü 16 Mart Cuma günü geliyor. Xiaomi Mi kulaklığın piyasa değeri yakşaşık 250 TL civarında olmasıyla dikkat çekiyor. Fakat bu kullanışlı ürüne BİM sayesinde 129 TL‘ye sahip olmak mümkün olacak. Böylece hoparlörü neredeyse yarı fiyatına almak mümkün olacak. BiM’in internet sitesinde paylaşılan detaylara bakılırsa hoparörün 4.0 bluetooth desteği, 85 Hz – 20 KHz frekans aralığı ve 2 Kanallı stereo ses sunması dikkat çekiyor. Bunun yanında cep telefonu ile speaker üzerinden konuşabilme sağlayan mikrofon bulunuyor. Arzu edenlerin bu bluetooh hoparlörü Axess, Bonus ve World kartla 6 taksite alma imkanı da bulunuyor. Kısa sürede tükeneceğine inandığımız bu ürüne dair detaylara mağazalar zincirinin internet sitesi üzerinden ulaşmak da mümkün. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Detaylı bilgi için http://www.log.com.tr/yasal-uyari-ve-kullanim-sartlari