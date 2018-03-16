Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve dünyada tüketicinin korunması ve bilinçlenmesi için çalışmalarını sürdüren Lobin Turkey tarafından gerçekleştirilen Tüketici Zirvesi’nde bu yılın teması “Kişisel Bilgi ve Yapay Zekâ” oldu. Üç ayrı oturum olarak planlanan Tüketici Zirvesi’ne marka temsilcileri konuşmacı olarak katılırken bu yılın öne çıkan ürün ve hizmetleri de Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle sahiplerine ulaştı. “Eğlenceli Bilgi” kavramını ülkemize yaygınlaştıran ve 37 yıldır çocuk yayıncılığında birçok ilke imza atan Türkiye Çocuk dergisi, WhatsApp uygulaması ve birçok yeniliği ilk defa gerçekleştiren TGRT Haber ve hayatı kolaylaştıran ürünleriyle İhlas Ev Aletleri “kalite” ödülüne layık görüldü. Türkiye Çocuk dergisi ödülünü derginin Genel Yayın Müdürü Mehmet Sırrı Arvas, TGRT Haber ödülünü Genel Yayın Müdürü Ercan Seki, İhlas Ev Aletleri’nin ödülünü de Cüneyd Tural aldı.