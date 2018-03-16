Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında görev alan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı (İHA), yurt dışında da ilgi görüyor. Katar’da düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’nda (DIMDEX 2018), Bayraktar TB2 İHA’nın ilk ihracat başarısına imza atıldı. Baykar ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında 1 yıl içinde 6 Silahlı Bayraktar TB2 Hava Aracı (SİHA) Platformu, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanı ile İHA eğitim simülatörü teslim edilecek. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sözleşmeye yönelik 3 yıldan bu yana Katar Silahlı Kuvvetleri ile görüştüklerini söyledi. Bayraktar, “Katar yetkilileri bu kararı vermeden önce ABD, Avrupa, Çin gibi bu alanda atılım yapan ülkelerin teknolojilerini inceledi ve tercihini Türkiye’den yana kullandı. Ülkemizin bu alanda ulaştığı konumu göstermesi açısından memnuniyet verici bir durum. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 2015’ten bu yana elde edilen operasyonel başarılarıyla Türkiye’nin İHA teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız karşılamada önemli bir boşluğu doldurdu. Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübeyle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi. Millî ve özgün olarak geliştirilip üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansıyla kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olarak dikkati çekiyor.