Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Dış ticaret hacminde 500 milyar dolara koşan Türkiye, bir yandan da yerli para ile ticareti artırmak için çalışmalarını hızlandırıyor. Yüzde 6,4 olan Türk lirası ile dış ticaretin payının 5 yılda yüzde 15’e çıkarılması hedefleniyor. Böylece, 75 milyar dolarlık ticaret kaynaklı dolar talebi de önlenmiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz yerine yerel para birimleriyle ticaret yapılmasına ilişkin geçen sene yaptığı çağrı, Ekonomi Bakanlığının 2018-2022 Stratejik Planı’nda da yer buldu.

KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Bakanlığın 2018-2022 Stratejik Planı’na göre, ikili, bölgesel, çoklu ve çok taraflı ticaret ve yatırım ilişkilerine Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda yön vermek amacıyla ticaret ve yatırım potansiyeli bulunan ülkelerle üst düzey ikili mekanizmalar oluşturulacak ve ticarette yerel para kullanımı özendirilecek. Bu kapsamda, plan dönemi başlangıç değeri yüzde 6,4 olan Türk lirasıyla yapılan dış ticaretin toplam ticaretteki payı gelecek 5 yılda kademeli artırılacak. Türk lirasıyla dış ticaretin toplam ticaretteki payının, bu yıl yüzde 8’e, gelecek yıl yüzde 9,8’e, 2020’de yüzde 11,3’e, 2021’de yüzde 13’e, 2022’de ise yüzde 15’e çıkarılacak.

FİRMALAR LEHİNE POLİTİKA

Türkiye’nin dış ticaret ve yatırımlarının geliştirilmesi için imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği (TEİ) ve Tercihli Ticaret (TTA) anlaşmalarının yanı sıra Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) sayıları da artırılacak. Buna göre, 4 ülke ile imzalanan TEİ Anlaşması sayısı 2022’ye kadar 6’ya, 1 ülkeyle yapılan TTA sayısı 4’e ve 1 ülkeyle kurulan JETCO sayısı 3’e çıkarılacak. Dış ticaretin yerel para cinsinden gerçekleştirilmesi için firmalar lehine politika geliştirilecek ve Türk lirasıyla ithalat yapılması özendirilecek.