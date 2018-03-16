Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 23 şehirde uygulanacak Cazibe Merkezleri Programı kapsamında enerji desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre SGK prim ve idari para cezası bulunanlar işletmeler enerji desteğinden yararlanamayacak. Ayrıca yapılandırılmış borcu varsa taksitlendirmeye riayet etmesi ve müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş amme alacağı borcunun bulunmaması şartı aranacak. Destek miktarı ise 10 milyon lirayı aşmayacak şekilde işletmelerin aylık elektrik giderinin en fazla yüzde 30’u şeklinde uygulanacak. Ekonomi Bakanlığı destekten yararlanması uygun görülenlere şubat, mayıs, ağustos ve kasım aylarında bütçe imkanları çerçevesinde üç yıl boyunca ödeme yapacak.

200 İSTİHDAM ŞARTI

Öte yandan destek süresi boyunca, çağrı merkezi yatırımlarında istihdam 200 kişinin altına düşerse, veri merkezi yatırımlarında belirlenen standartların sağlanamadığı tespit edilirse ve imalat sanayi yatırımlarında asgari sabit yatırım tutarlarının altına düşülürse enerji desteği uygulamasına son verilecek. Yatırımın bütünüyle devri durumunda, enerji desteği uygulamasının kalan kısmından devralan yatırımcı yararlandırılabilecek. Yatırımlara sağlanan enerji desteği ile yatırımların enerji tüketimlerinden kaynaklanan işletme giderlerinin azaltılması, istihdam ve vergisel destekler ile istihdam yoğun yatırımların program kapsamı illerde hayata geçirilmesi ve yatırımcı firmaların üretime ilişkin diğer giderlerine aktarabilecekleri ilave finansman oluşturulması amaçlanıyor.

YATIRIMDA ASGARİ TUTAR 2 MİLYON TL

Destek kapsamında firmalardan en az 2 milyon lira yatırım şartı aranacak. Buna göre asgari yatırım tutarı Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır ve Erzincan’da asgari yatırım tutarının 2 milyon lira; Hakkâri, Bingöl, Siirt, Kars, Bitlis, Şırnak ve Muş’ta ise 4 milyon lira olacak. Ağrı, Batman, Elâzığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da ise asgari yatırım tutarı daha önce 5 milyon lira olarak açıklanmıştı.

İŞTE GEREKLİ BELGELER

Cazibe Merkezleri Programında desteklere nasıl müracaat edileceği konusu da netlik kazandı. Tebliğe göre yatırımcıların enerji desteği dışındaki desteklerden yararlanabilmek için şu belgeleri getirmesi gerekiyor: Müracaat dilekçesi, imza beyannamesi, imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu, taahhütname ve makine ve teçhizat listeleri, firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konularını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya noterden tasdikli örneği, SGK’dan alınan prim ve idari para cezası borcunun bulunmadığına ilişkin yazı.