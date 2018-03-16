Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odasınca tarafından gerçekleştirilen festival kapsamında Van’ın önemli caddeleri, kavşakları ışıklandırılırken ücretsiz konser ve gösteriler düzenlenecek. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, geçen yıl Van’a 500 bini aşkın turistin geldiğini belirterek festivalle bu yıl 1 milyon turist hedeflediklerini söyledi. Festivalin Nevruz dönemini de kapsayan 15 Mart-5 Nisan arasında gerçekleştirileceğini ifade eden Takva, “2018 Ocak- Şubat verilerine baktığımız zaman Kapıköy’den giriş yapan turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 62’lik artış var. Ben bu yıl da kapının daha modern ve 24 saat kullanılacağını varsayarak bu rakamın ikiye katlanabileceği yönünde bir umudu taşıyorum. Arkadaşlarımız 1 haftadır İran’da özellikle Batı Azerbaycan eyaleti başta olmak üzere Tahran ve Tebriz’de bu tanıtımları gerçekleştiriyorlar. Oradaki gazetelere gerekli duyurularımızı, ilanlarımızı ve çağrılarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda görsel olarak da tanıtımlar billboard’larda yürüyor. Biz de oda olarak Hoy Valisi’ni ağırlayacağız. Karşılıklı olarak sınır kapısının akşam 19.00’a kadar açık olmasını temin edecek bir talepte bulunacağız. Bütün bu olumlu gelişmeleri varsaydığımızda ben bu yıl bir zirve yakalayacağımızı ve alışveriş festivalinin çok verimli ve kazançlı geçeceğini tahmin ediyorum” diye konuştu. Otel işletmecisi Sefer Bayram da nisan ayı sonuna kadar otellerdeki doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını kaydetti.