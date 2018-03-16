Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 2 ayda 560 bin kilovatsaat elektrik üretilen santralden, 325 bin lira kazanç sağlandı. Santralde üretilen enerji, yıllık yaklaşık 15 bin konutun aydınlatılmasını sağlayacak. Maliyeti 14 milyon lira olan ve 25 yıl ömrü bulunan santral, 5 yılda yatırım maliyetini karşılayacak. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, GES’ten yıllık 5 milyon 250 bin kilovatsaat elektrik üretileceğini belirterek “Bunun karşılığında da 3 milyon lira gelir elde edeceğiz. Başka bir parsele daha bir megavat gücünde güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Burası da enerji üretimine başlandığında belediyemiz 4 milyon lira gelir elde etmiş olacak. Kernek Hidroelektrik Santrali’nin (HES) devrini de aldık, gerekli onarımları yaptık. Kernek HES’de de önümüzdeki günlerde enerji üretimine başlayacağız” dedi.