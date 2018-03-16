Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2017’ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Aralık 2017’de, bir önceki yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 2,3 puan azalarak yüzde 10,4 oldu. Bir önceki aya göre ise işsizlik oranı 0,1 puan arttı. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı, 4,8 puanlık azalışla yüzde 19,2 oldu. Bu arada Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, 2017 yılının aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi artarak, 28 milyon 288 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,8 puan artarak yüzde 52,4 oldu. Aralık 2017’de, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 33,3 oldu. Öte yandan mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı da, yüzde 9,9 ile 21 ay sonra tek haneye indi.

QNB Finansbank tarafından yayımlanan raporda; işsizlikteki belirgin düşüşün, büyümede görülen momentumun bir eseri olduğu belirtildi. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranının da, 2018 sonu itibariyle yüzde 9 seviyesine yakın olmasının beklendiği ifade edildi. GCM Forex Analisti Enver Erkan ise “İşsizlik oranının tavan yaptığı ve ekonominin yavaşladığı 2016 döneminden bu yana karşılaştırdığımızda, iş gücü piyasasında ciddi iyileşme olduğunu söyleyebiliriz. İş arayan sayısındaki artış, işsizlik oranındaki düşüşü sınırlıyor. 2018’de yüzde 5,5 üzerinde ekonomik büyüme oranı yakalanırsa, istihdam piyasasında kademeli iyileşme daha uzun dönem için de öngörülebilir.