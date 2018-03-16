Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda Bursa’yı geleceğe taşıyacak adımları bir bir attıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel yönetimlerden gelmesinin Türkiye için büyük bir avantaj olduğunu, 2023 vizyonu doğrultusunda yerel yönetimlerinin yetkilerinin gün geçtikçe arttığını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, ülkelerin değil, âdeta şehirlerin bir yarış içinde olduğu günümüzde Bursa’yı bir adım ileri taşımak için ulaşımdan çevreye, kırsal kalkınmadan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda yoğun bir çalışma içinde olduklarının altını çizdi. AK Parti iktidarında insan ve hizmet odaklı yönetim anlayışı ile Türkiye’de gerçek yerel kalkınmanın başladığını dile getiren Başkan Aktaş “Ülkemizin tamamını, kent ve kırsal alan farkı gözetmeksizin kadastrosu bitmiş, imar ve yerleşim planları hazırlanmış, altyapısı tamamlanmış mekânlar olarak tasarlıyoruz” diye konuştu.

Bursa’nın Türkiye’nin 2. büyük ihracatçı kenti olduğunu ve yüzde 8’in altındaki işsizlik oranı ile istihdamda Türkiye ve AB ortalamasından daha iyi performans sergilediğini ifade eden Başkan Aktaş, Bursa’nın aralarında Fiat, Bosch, Renault, Coca Cola, Nestle gibi dünya devlerinin de bulunan 1000’e yakın uluslararası yatırımcıya ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Başkan Aktaş “Bursa bu güçlü sanayinin yanında sahip olduğu tarihî, kültürel ve doğal değerleriyle aslında turizm için de çok cazip bir kent. Ancak bugüne kadar turizm ayağı hep geri planda kalmış. Bursa’nın 2023 vizyonunda turizm büyük önem taşıyor” dedi.

TERMAL KAYNAKLAR

Bursa’nın sahip olduğu termal kaynaklar nedeniyle sağlık turizmi açısından da avantajlı bir kent olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, İnegöl ilçesindeki Oylat kaplıcalarının, temiz çevresi, güzel havası, kafeteryası, geniş park alanı ve eşsiz tabii güzellikleriyle bugün 4 tesiste 1500 yatak kapasitesi ile hizmet verdiğini vurguladı. Günlük 7 bin kişi kapasiteli kaplıca suyunun bulunduğu Oylat’ta, yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı turist akını yaşandığına dikkat çeken Aktaş “Şehir merkezinde jeotermal öz kaynağımızın değerlendirilmesine yönelik turizm atağı başlatılırken, otel, kaplıca ve sağlık merkezlerinden oluşan 45 tesisli ve 20 bin metre uzunluğa sahip altyapı hattı inşa edilip termal suyumuzun şehir içindeki dağıtımı sağlandı. Gerçekleştirilen turizm altyapı sistemi ile ilimizin 1.500 olan termal yatak kapasitesi 7 bin seviyesine yükseltildi. Bursa genelinde turizm belgeleri tesislerimizin toplam yatak kapasitesi 33 bine yakın. 2010 yılında 462 bin olan turistik konaklama 2016’da 738 bine çıktı. Bunun ancak 3’te 1’i yabancı turist. Bursa, Türkiye Turizm Stratejisinde, tarih, sağlık, termal, kültür, kongre ve fuar turizminin öncelikli olarak geliştirilmesinin hedeflendiği iller arasında. Bu nedenle bizim çok daha fazla uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmamız lazım. Bu yüzden uluslararası fuarlar, kongreler ve spor etkinlikleri gibi fırsatları doğru değerlendirmemiz gerek” şeklinde konuştu.

ULUDAĞ AYAĞA KALKACAK

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’ın yeniden eski cazibesine kavuşturulması ve yılın 12 ayı kent ekonomisine katkı sağlaması için de çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Aktaş “Eskiden kayak merkezi veya kış turizmi dendiğinde akla ilk önce Uludağ gelirdi. Futbol takımları kamp için Uludağ’ı tercih eder, Yeşilçam filmleri Uludağ’da çekilirdi. Ancak son zamanlarda Uludağ bu cazibesini yitirdi. Bursa’mızın en önemli değeri olan Uludağ’ın yeniden kış turizminin merkezi olması, bunun yanında sahip olduğu krater gölleri, manastırları ve endemik bitki türleri ile yılın 12 ayı turizme hizmet vermesi için hem biz hem de Orman ve Su işleri Bakanlığımız yoğun bir çalışma temposu içinde. Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen ve Oteller Bölgesi’ne kadar uzatılan teleferikle merkezden 25 dakikalık bir yolculukla eşsiz manzara eşliğinde zirveye ulaşmak mümkün hâle geldi. Park sıkıntısının ortadan kaldırılması amacıyla üç ayrı noktada yaklaşık 3 bin araçlık açık otopark alanı oluşturulduk. Geçtiğimiz ay Bakanlığımız tarafından düzenlenen ‘Dört Mevsim Uludağ’ Çalıştayını da Uludağ’da izlenecek yol haritasının belirlenmesi açısından önemsiyorum. Bakanlığımız yaptığı bungalov evlerden oluşan konaklama alanları, Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından sanatoryum binasının bulunduğu alana yapılacak. Yaşam Boyu Eğitim Merkezi gibi projeler Uludağ’ı yeniden cazibe merkezi hâline getirecek. Yine önümüzdeki yıl Ocak ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla yapılması planlanan Dünya Liderler Zirvesi’nin de tanıtıma büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.