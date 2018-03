Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her ne kadar turizm denince aklımıza Akdeniz kıyıları gelse de daha yakın, daha zengin, daha kolay bir şehir var yanı başımızda. ”Bursa!”

İstanbul’da oturanlar için iskele kadar yakın, biniyorsunuz Yenikapı’dan hop bir küsur saatte Mudanya’ya. Gerisi otobüs, minibüs, tramvay direkt şehrin tam ortasına.

Birden köy pazarında buluyorsunuz kendinizi, pırıl pırıl sebzeler, meyveler sepet sepet yumurta.

Cantıkçılara, tahinli pidecilere ne kadar dayanırsınız bilmiyorum ama öğleye İskender yiyeceksiniz daha. Kestane şekeri sardıracaksınız eşe dosta.

Yeşil Bursa, kafanızı her kaldırdığınızda takılacaksınız asırlık bir çınarın kalın kollarına.

Azıcık kayaydık, teleferiğe buyurun efendim dooğru Uludağ.

Yüzeydik serinleseydik yosun kokusu alaydık, o da var buyurun Marmara kıyılarına.

Hamam dersen Çekirge, kaplıca İnegöl, Yalova…

Evliya Çelebi hasılı bu şehir sudan ibarettir demiş çeşmelerden şerbet gibi sular akar Bursa’da.

Zeytin nereden alınır Gemlik, Orhangazi, İznik, Mudanya… Uluabat Gölü’nde ağlar, sandallar, iri iri sazanlar.

Alışveriş merkezlerinden bahis açmıyorum bile onlar Türkiye’nin her yerinde var, taa Bursa’ya gelmeniz gerekmiyor ama Kapalıçarşı’yı kaçırmayın, hayran olacaksınız sanatkârlarına.

Irgandı Köprüsü üzerinde minik minik dükkânlara uğrayın sonra. Hat sanatkârları müzehhipler müzehhibeler, ebruzenler, ahşap oyanlar, çini boyayanlar, tespih yapanlar.

Üzerinde çarşı olan köprü dünyada sadece üç tane. Biri Bursa’da.

Otomobil müzesi gezilmesi gereken yerlerden biri, kulaklarınıza şıngır şıngır at arabası sesleri geliyor âdeta.

Efendim ben tarihe meraklıyım. O zaman tam yerine geldin Bizans da var Osmanlı da.

Saltanat Kapısından kaleye gir, Tophane’ye çık. Osman Gazi ve Orhan Gazi’yi ziyaret et, eğer günlerden cumaysa mehter de gelecek unutma…

Ulucami hat müzesi gibi, Muradiye ayrı âlem, Yeşil bambaşka. Somuncu Baba’nın fırını, Eskici Mehmed Dede’nin dergâhı.

Molla Fenari, Molla Arab, Akbıyık sultan, Okçu Baba, Geyikli Baba, İsmail Hakkı Bursevi hazretleri, Vani Efendi ve Hacı İvaz Paşa. Bize Mevlid-i şerifi hediye eden Süleyman Çelebi sonra.

Üftade dergâhında Ulucami’nin o mütebessim müezzinini hatırlayacak, Emir Sultan’da yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı Server’in kokusunu duyacaksınız.

Bursa’da bir eski cami avlusu,

Küçük şadırvanda şakırdıyan su;

Orhan zamanından kalma bir duvar...

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

Eliyor dört yana sakin bir günü.

Bir rüyadan arta kalmanın hüznü

İçinde gülüyor bana derinden.

Yüzlerce çeşmenin serinliğinden

Ovanın yeşili göğün mavisi

Ve mimarîlerin en ilâhisi.

Tamam Ahmed Hamdi iyi şair ama bu şehir şiir yazdırır adama.

Pirinç Han, Tophane Surları, Bakırcılar Çarşısı, Setbaşı, Kınalıkar, Saat Kulesi, Aynalı Çarşı, Hacivat Karagöz, Saklıbahçe, Kent Müzesi, Balibey Han, Emir Han, Bilim ve Teknoloji Merkezi, Hünkar Köşkü… Sanırım hepsini bir günde gezmeniz zor. O zaman kalıyorsunuz efendim, ya da bir başka sefere kısmet olursa…

Bekleriz daima…