Kataloğunda iş yerlerinin ihtiyaç duyulabileceği 30 binden fazla ürün bulunduran Eurometall, kurulduğu 2011 yılından bugüne büyümesini devam ettirerek 81 il ve 64 ülkeye satış yapıyor.

Üçge Şirketler Grubu’nun bir üyesi olarak sektörde duyulan ihtiyaç sonrası 2011 yılında kurulan Eurometall, mağazacılık, depolama, lojistik, ofis, dekorasyon gibi kategorilerde kaliteli ve uygun fiyata tedarik ettiği ürünleri, hızlı bir şekilde müşteriye ulaştırıyor. Eurometall, Bursa’nın Kestel ilçesinde yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda 30 bine yakın ürün depolarken, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli şehirlerinde distribütörlük vererek ürün tedarik sistemini mümkün olan en kısa süreye indiriyor.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Mağaza, market, ofis araçlarından endüstriyel ürünlere, mağaza aksesuarlarından iş güvenliği ekipmanlarına oldukça geniş bir yelpazeye yayılan, kaliteli markaların imzasını taşıyan çok sayıda ürünün yer aldığı Eurometall online mağazası, hem sahip olduğu çeşitlilik hem de sunduğu kolaylık ve avantajlar ile Türkiye’nin e-Ticaret sahasındaki eksiği tamamlamayı hedefliyor.

HER SENE YÜZDE 40 BÜYÜME

Eurometall Genel Yönetmeni Oğuz Vardar, rekabetçi fiyat ve teslim avantajı sunmak ve işletmelerin çözüm ortağı olmak için yola çıktıklarını söyledi. Tüm işletmelerin aradığı her şeyi Eurometall’den bulabileceğini belirten Vardar, şunları kaydetti: Kalite-fiyat dengesini gözeterek pazarın ihtiyacına uygun ürün ve hizmetleri tedarik ediyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne kısa sürede hızla büyüyerek mağaza, market, okul, fabrika, hastane gibi her işletmeye ürün sağlıyoruz. Ticari faaliyet gösteren tüm kurumlara satacak bir ürünümüz var. Yeni yatırımlarımızla her türlü işletmeye ürün tedarik etmeyi amaçlıyoruz. Sektördeki pazar boşluğu bizi Eurometall’i kurmaya itti. Türk markası olarak dünyanın her yerinden ürün tedarik ederek tüm dünyaya en kısa yoldan ulaştırıyoruz. Çok hızlı büyüyen bir firmayız, ortalama her sene yüzde 40 büyüme sağlıyoruz ve bir süre daha devam edeceğimizi düşünüyorum.

İNTERNETTEN SATIŞA TEŞVİK

Oğuz Vardar, sektörün e-ticarete hazır olmadığını vurgulayarak “e-Ticaret’te tek olmanın zorluklarını yaşıyoruz. Müşterilerimizin alışkın olmadığı bir durum, onları alıştırmamız ve internet ortamından ürün satışı almaya teşvik ediyoruz. 2017 yılında yenilenen sitemiz ve altyapımız ile artık internet sitemiz ve depomuz entegre bir şekilde hareket ediyor. Bu sayede müşterimiz elimizde olan ürünleri görerek ihtiyacına göre sipariş verebiliyor” diye konuştu. İHA