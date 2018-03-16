Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Migros 56 adet Uyum mağazası ve 17 adet Makro marketi 105 milyon lira karşılığında devralmak için sözleşme imzaladı.



Migros'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Makro Market A.Ş. arasında, Makro Market A.Ş. tarafından 53'ü İstanbul'da, 3'ü Tekirdağ'da işletilmekte olan toplam 56 adet Uyum mağazasının ve Antalya'da işletilmekte olan 17 adet Makro Market mağazasının kiralama ya da kira sözleşmelerinin devri yoluyla ve demirbaşlarının satın alınması suretiyle toplam 105.000.000 TL bedel karşılığında devralınması amacıyla sözleşme imzalanmıştır. Devir işlemleri gerekli hukuki ve idari izinler alındıktan sonra gerçekleştirilecektir."

HİSSELER YÜKSELDİ

Migros hisseleri, satın alma haberinin açıklanmasından sonra yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı. Şirketin hisseleri saat 16.18 itibarıyla 24.480 TL'den işlem görüyor.