Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 14,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 azalırken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,98 ile taş toprak oldu.

Güne pozitif başlamasının ardından 117.853,10 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle kazançlarını geri vererek 117.000 puanın hemen üzerinde dengelendi. Dolar/TL 3,9258 ile Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesini, avro/TL de 4,8315 ile tarihi zirvesini gördü.