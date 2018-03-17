Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, şubatta 8,5 milyar liralık internetten kartlı ödeme gerçekleşti. Bu da 2017’nin aynı ayına kıyasla internetten kartlı ödemelerin yüzde 37 arttığına işaret etti. Öte yandan şubat ayında, banka ve kredi kartları ile toplam 55,3 milyar liralık ödeme yapıldı. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı, Şubat 2017’de bulunduğu yüzde 13,2 seviyesinden, yüzde 15,3’e yükseldi. Son 4 aya ait internetten kartlı ödeme adedi incelendiğinde, günlük ortalama şubatta 1,1 milyonla, diğer aylara paralel seyretti. Böylece daha da bilinçlenen kullanıcıların, bankaların sağladığı onay mekanizmalarını kullanarak alışverişlerini başarılı şekilde gerçekleştirdiği görüldü.

Bu arada Türkiye’de, şubat sonunda kredi kartı adedi 62,9 milyon, banka kartı sayısı 133,7 milyon oldu. Toplam sayı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 artarak 196,6 milyona ulaştı.