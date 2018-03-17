Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı. Bir önceki aya göre ise yüzde 0,8 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde; madencilik ve taş ocakçılığı endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarken, imalat sanayi yüzde 1,2 azaldı. Yıllık bakıldığında madencilik endeksi yüzde 22,9, imalat yüzde 12,3 artış kaydetti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi üretiminin ocak ayında, 2011’den sonra en hızlı artışlarından birini gerçekleştirdiğini belirterek, “Kapasite kullanım oranları, yeni yatırımların hızlanacağı seviyelere tekrar ulaştı. 2018, yatırımların da büyümede önemli katkı sunacağı bir dönem olacak” dedi.



CİROLAR YÜKSELİYOR

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artış kaydetti. Toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi.