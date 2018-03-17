Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar Bakü



Hükûmet, son dönemde yüksek seyreden faiz ve enflasyonun da etkisiyle yaşanan kısmî durgunluğa karşı yeni tedbirler alınacağının sinyalini verdi. Bakü ziyareti dönüşünde konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım “Bu konudaki çalışmalarımız epey olgunlaştı. Ama son şeklini henüz vermedik. 2017’de olduğu gibi 2018’de de çeşitli sektörlere yönelik bazı tedbirler ve kolaylıklar getireceğiz. Bunu yapmakla, durgunluk geçiren bazı sektörlerin sorunları çözüme kavuşturulacak. Bu, sektörel bazlı alacağımız tedbirler. Genel anlamıyla da yüksek faiz, yüksek enflasyon ve kur baskısıyla ilgili daha köklü bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz, 2018’de büyümeye devam etmek. Yüzde 5-5,5 gibi bir büyümeyi hedefliyoruz. Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik kapsamlı bir reform yaptık. Stratejik alanda özel yatırımın türüne, miktarına, bölgesine göre esnek teşvik uygulamalarımız da devreye giriyor. Burada bilişim, yenilikçilik, petro-kimya gibi sektörlerdeki yatırımları inceledik. 108 milyar TL civarında teşvik edilmeye hak kazanan, 7 sektörde toplam 21 proje var. Bunlara, Doğu ve Güneydoğu teşvikleri de dahil değil” diye konuştu.



YATIRIM İŞTAHI VAR

Türkiye’ye yatırım yapma iştahının devam ettiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım “Terörle mücadele içinde olmamıza, dışarıda büyük operasyonlar yürütmemize rağmen bu devam ediyor. Turizmde de çok iyi durumdayız. 2018 rezervasyonları, 2017’nin çok çok üzerinde. Turist sayısında 40 milyona yaklaşacağımızı düşünüyoruz. Eğer bir olumsuzluk yaşanmazsa... Avrupa’dan Türkiye’ye rezervasyon artışları var. Rusya’dan da öyle” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, yerli ilaçla ilgili olarak da şu açıklamalarda bulundu: Bu konuda çalışmalar var. Ama bunun, hemen yarına sonuç verecek bir iş olmadığını kabul etmemiz lazım. Bu, aşı ile başladı. Plazma ve kan, orada çalışmalar yapılıyor. Kendi molekülümüzü üretmek ciddi bir AR-GE çalışması gerektiriyor. Tıbbi araçlar, operasyonlarda kullanılan malzemeler ve stent gibi... Bunları yapmak isteyen firmalar var. Temel amacımız, cari açığın ana sebeplerinden biri olan ithal kalemlerini yerli ve milli eşdeğerler ile ikame etmek. Bunun gayreti içindeyiz...