Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalar hareketli bir haftayı geride bıraktı. Dolar dünkü işlemlerde 3,92 TL, avro ise 4,83 TL’ye dayandı. İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer; yüksek seyreden enflasyon ve cari açık ile Moody’s tarafından kredi notunun indirilmesi gibi sebeplerle TL’nin negatif ayrıştığını söyledi. Özer, “Her ne kadar risk primimizde ciddi artış olmasa da, jeopolitik risk algısının yükselmesi TL üzerinde baskı oluşturmakta. Avrupa Parlamentosu’nun, Türkiye’ye, ‘Afrin’den çekilmesi’ çağrısını içeren karar tasarısını kabul ettiğine yönelik haberleri aldık. Kurdaki tansiyon, bu haber akışlarına ve ABD ile Türkiye dış ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine yönelik adımlarla değişim gösterecektir. Dolarda 3,95 TL’ye doğru refleks hareketleri devam edebilir. Rahatlama görebilmemiz için 3,8440 seviyesinin altına yerleşmeliyiz. Diğer yandan yurt dışı endekslerde ciddi bir satış dalgası olamaması, borsanın 116.700 seviyesine denk gelen 50 günlük ortalama üzerinde kalmasını destekliyor. Burası korundukça, 119 bine doğru hareket potansiyeli de olabilecek” dedi.