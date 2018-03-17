Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıfbank, Sabancı Holding, Halk Bankası, TÜPRAŞ ve Enka, 2016’da en fazla kâr elde eden şirketler şeklinde sıralanmıştı. Geçen yıl bu listeden Enka İnşaat çıkarken, yerine Ereğli Demir Çelik girdi. En fazla kârı, 6 milyar 344 milyon lirayla Garanti Bankası yakaladı. Onu 6 milyar TL ile Akbank, 5 milyar 307 milyon TL ile İş Bankası izledi. Bu arada finansal sonuçlarını paylaşan 94 şirketten 82’si net kâr açıkladı, 12 şirket zarar etti. Geçen yıl kârını en çok artıran şirket, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı oldu. Söz konusu şirketin kârı, 117 milyon liradan, 1 milyar 990 milyon liraya çıktı.