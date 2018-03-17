TANAP’ın, Güney Gaz Koridoru’nun en önemli kısmını oluşturduğu belirtilen açıklamada; “projenin, Avrupa Birliği enerji politikası için stratejik öneme sahip olduğu” yönündeki Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun değerlendirmeleri de hatırlatıldı. Geçen yıl ekim ayında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da 500 milyon dolarlık finansman sağlamıştı. TANAP’ın son hesaplamalara göre yaklaşık 8 milyar dolara mal olması bekleniyor.
Avrupa’dan TANAP’a 932 milyon avro kredi
17.03.2018 - 03:56 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 03:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Yönetim Kurulunca, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için 932 milyon avro finansman sağlanması onaylandı.
Etiketler : doğalgaz hattı,
550812 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/550812.aspx
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