Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TANAP’ın, Güney Gaz Koridoru’nun en önemli kısmını oluşturduğu belirtilen açıklamada; “projenin, Avrupa Birliği enerji politikası için stratejik öneme sahip olduğu” yönündeki Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun değerlendirmeleri de hatırlatıldı. Geçen yıl ekim ayında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da 500 milyon dolarlık finansman sağlamıştı. TANAP’ın son hesaplamalara göre yaklaşık 8 milyar dolara mal olması bekleniyor.