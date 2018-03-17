Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü verilerine göre, kruvaziyer turizmde 2013 yılında 2 milyon 240 bin turisti getiren bin ve 274 gemiyi limanlarında ağırlayan Türkiye, dünya kruvaziyer turizm pastasından yüzde 10 pay almayı başardı. Ortadoğu’daki gerginlikler sonrası küresel şirketlerin Doğu Akdeniz’i rotalarından çıkarmasıyla giderek azalan sefer sayıları geçen yıl 307 gemi ve 306 bin turiste kadar geriledi. Türkiye’de Kuşadası, İstanbul ve İzmir limanlarının domine ettiği sektörün tekrar canlanması için yürütülen tanıtım ve lobi çalışmaları, etkisini göstermeye başladı. ABD merkezli kruvaziyer şirketlerinin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler sonucu sektörün en büyüklerinden olan MSC’nin 2019 sezonundan itibaren İzmir ve Antalya’ya, Norwegian Cruise Line’ın 2018 sezonundan itibaren Kuşadası, Holland America Line’ın ise 2020 yılından itibaren Türkiye limanlarını rotalarına eklemesine karar verdiği açıklandı. Şirket hızla eski günlere dönüleceğini tahmin ediyor. Türkiye’de en fazla kruvaziyer geminin yanaştığı Kuşadası Limanı, 140 seferle yaklaşık 120 bin turist bekliyor. İzmir ve İstanbul da kruvaziyerlerin odağında olan iki büyük kentimiz. Sezon ilerledikçe seferlerin artması bekleniyor.