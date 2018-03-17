Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 yılı geri ödemesiz 15 yıl vadeli krediye katkı veren banka ve finans kuruluşları, Güney Kore, Almanya, Gransa, İtalya, BAE, Kuveyt, Çin, İngiltere, Danimarka ve Türkiye’den. Kredinin yüzde 70’i yabancı, geri kalanı Türk bankalarından sağlandı. Köprünün inşaatı dün insansız hava aracıyla havadan görüntülendi. Gelibolu Sütlüce mevkisinde köprü ayaklarının inşasında yer alan kuru havuzun da yer aldığı görüntülerde, yarın yapılacak olan ve fore kazıklarının temel atma töreni için gerçekleştirilen hazırlıklar da dikkat çekti. Söz konusu tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak.

1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında, ayakları arasındaki 2 bin 23 metre açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. 10 milyar avroya mal olacak köprü ve otoyolların açılışı 2023’te gerçekleşecek. Kara ve deniz sondaj çalışmaları ile kuru havuz inşası tamamlanan köprü, Türk bayrağının renkerine boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları sırasında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde tasarlandı. Denizdeki çalışmalar ise yarın kazık çakma töreni ile başlamış olacak.