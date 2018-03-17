Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faizlerin yüksek seyretmesi ve satışların olumsuz etkilenmesi, konut sektöründe fiyat artışlarına da yansıdı. Konut fiyatları, yıllık ortalama yüzde 10,2 artış gösterdi. Yıllık TÜFE’nin yüzde 10,35 olduğu dikkate alındığında, gayrimenkul yatırımı enflasyona yenildi. Öte yandan Merkez Bankasının verilerine göre, sadece ocak ayında fiyat artışı yüzde 0,40 oldu. Bu artış, 2011 Nisan ayından bu yana görülen en yavaş artış olarak kaydedildi. Türkiye’nin en sıcak emlak piyasalarından birine sahip İstanbul’da da konut fiyatlarındaki durgunluk devam ediyor. Megakentte konut fiyatları, yıllık yüzde 5,6 artış gösterdi.