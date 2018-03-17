Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık taraflar arasında orta yol bulmak için önümüzdeki günlerde Uber temsilcileri ile taksicileri aynı masada buluşturmayı hedefliyor. Bakan Bülent Tüfenkci konuyla ilgili olarak şunları söyledi: Taksici esnafını mağdur etmeden, vatandaşın da taleplerini dikkate alarak çalışma yapacağız. Durum direkt bakanlığımızın yetkisinde olan bir konu değil, esnaflar yönü itibarıyla taksici esnafının kendini check etmesi ve vatandaşın da neden bu uygulamayı tercih ettiğini iyi analiz ederek gerekirse taraflarla oturup neler yapılabileceği konuşularak karar verilebilir. Tarafları dinlemek istiyoruz. Uber ve taksici taraflarını bir araya getireceğiz, şiddet kullanılmasına karşıyız. Bu noktada gerek İçişleri Bakanlığımızı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Maliye Bakanlığımızı da devreye sokarak bir çalışma başlatacağız.