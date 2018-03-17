Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları Adana, Ankara, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa şehirlerinde açılan 10 teknoloji sınıfından ilk beş hafta içerisinde 9 bine yakın çocuk yararlanırken, Hayata Destek Derneği Millî Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezleri iş birliği ile uzun dönemli 24 farklı dil ve meslek kursu düzenlendi. Proje kapsamında 30 bin çocuğa ulaşmak istediklerini belirten Google Türkiye Kamu İlişkileri Müdürü Pelin Kuzey, “Bugüne kadar Eğitici Eğitimleri, MEB Kodlama Ders Kitabı ve Algo Dijital gibi çeşitli projeleri hayata geçirdik. Mültecilerin toplumsal entegrasyonunun, üzerinde çaba sarf edilmesi gereken konulardan biri olarak önümüze çıktığı bu süreçte, ülke genelinde yaptığımız bu eğitim çalışmalarını ülkemizdeki 3,5 milyondan fazla mülteciye de yaygınlaştırmak istedik. Hayata Destek Teknoloji Sınıfı projesi, Türk ve mülteci çocukların bir araya gelerek etkileşime girebilmelerine, mültecilerin Türkçe öğrenmesine ve online eğitim programlarına katılabilmesine imkan tanıyarak on binlerce insanın hayatına dokunacak” dedi. Eğitim alan öğrencilerden 2 bin 329’unun Suriyelilerden oluştuğuna dikkat çeken Hayata Destek Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu da “Dernek olarak 2012’den bu yana mültecilere yönelik yürüttüğümüz her çalışmada, Suriyeliler ile bölge halkı arasında sosyal uyumu güçlendirmenin yollarını aradık. Google bu aramada da bize destek oldu. Bu projeyi, 10 teknoloji sınıfı daha açarak devam ettirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.