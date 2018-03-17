Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı basın yayın organlarında taksi plakalarından KDV ve vergi alınmadığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Ağbal “Mevcut durumda taksi alım ve satımı zaten KDV’ye dâhil değil. Yapılan düzenleme kazanç vergisi konusunda. Alım-satım üzerinden hesaplanması gereken vergiyi tek bir aşamada, noterde hasılat üzerinden, satış bedeli üzerinden taksici esnafımız ödeyecek” diye konuştu. Mevcut sistemde alım ve satış değerlerinin hesaplanması gerektiğini, bunun üzerinden vergi alındığını anlatan Ağbal, yeni sistemde ise alım satım farkı üzerinden değil, sadece satış bedeli üzerinden yüzde 3 vergi alınacağını kaydetti. Yeni sistemden sonra alım ve satım konusunda kayıtlılığın artacağını belirten Ağbal, şöyle devam etti: Bir plaka yılda birkaç defa el değiştirse her defasında biz bu vergiyi alacağımız için aslında bu yolla daha fazla vergi toplayacağımızı söyleyebiliyorum. Vergi uygulamalarında olabildiğince basit uygulamaları seçme yolunda gayret gösteriyoruz.