Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Ekonomist Dergisi iş birliğinde 14’üncüsü düzenlenen törende 9 kategoride toplam 43 şirket ödülle buluştu. Araştırma sonuçlarına göre; Tosçelik, Anadolu’nun en büyüğü seçilirken, bu şirketi sırasıyla Tiryaki Agro Gıda Sanayi, ETİ Gıda, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Konya Şeker Sanayi izledi. Birinci ve ikinci şirketin yöneticileri ödüllerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün elinden aldı. “Anadolu 500’e En Fazla Şirket Gönderen Gruplar” kategorisinde ise Sanko, Boydak ve Erdemoğlu ödül almaya hak kazandı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Kamu borcunu azaltma ve bütçe açığını kontrol altında tutma noktasında oldukça başarılı bir çalışma içerisindeyken, enflasyonu düşürme noktasında maalesef yeteri kadar başarılı olamadık. Enflasyonu düşüremediğimiz süre içinde de maalesef yüksek faizden kurtulmamızın mümkün olmayacağı ve bunun en büyük sorunumuz olacağı da net” dedi. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ise 14 yıldır Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması’na destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Leblebici, Anadolu şirketlerinin Türkiye’nin ekonomik büyümesinde yadsınamayacak bir önem taşıdığını vurguladı.