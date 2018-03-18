Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Özlü, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Yıldız Teknik Üniversitesi ve Endüstriyel Otomasyon Sanayiciler Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği etkinliğe katıldı. Burada konuşan Bakan Özlü, “Sanayi 4.0 sürecini, her yönüyle kavramak durumundayız. Bilişim devrimi ile şekillenen dünya, bilim ve teknoloji omurgası üzerinde yükselmekte. Önceki sanayi devrimlerini ne yazık ki hep geriden takip ettik. Yıllar boyunca bütün enerjimizi, aradaki uçurumu kapatmak için sarf ettik. Ancak bu defa teknoloji çağını ıskalama şansımız yok. Buradan yola çıktık ve ‘Dijital Dönüşüm Platformu’ ile Türkiye’nin dijital dönüşüm yol haritasını belirledik. Amacımız, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayimiz ve ihracatımız içerisindeki yüzde 4’ler civarındaki payını arttırmak. Bu oran bizi oldukça üzüyor ve biz bunu düzeltmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.