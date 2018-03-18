Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Musella, İtalyan firmaların Türkiye’de enerji ve altyapı sektörlerine çok büyük ilgi gösterdiğini belirterek “Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, İtalyan firmaların Türkiye ile oldukça güzel iş birlikleri yapabileceği sektörlerdir. Altyapı ve inşaat alanında da Türk hükûmeti hâlihazırda ve geleceğe yönelik çok büyük yatırımlar yapıyor ve yapacak. Dolayısıyla bu projelere çok önem veriyoruz. İtalyan firmaları için fırsat oluşturabilecek projeler bunlar” dedi. Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu hatırlatan Musella “3. havalimanı projesi çok büyük bir proje. Aynı şekilde 3. köprü de... Bunlar artık bizim Avrupa ülkelerinde programlanmayan büyüklükteki projeler, ancak bizde de teknik ekspertizlik var. Bu şekilde ortaklık yapabiliriz. Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık bin 400 İtalyan firması var” diye konuştu.