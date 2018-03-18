Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 90 artış göstererek 454’e çıktı. Bu kişilere toplam 12,8 milyon liralık ihbar ödemesi yapıldı. 2016’da vergi kaçıranları ihbar eden kişi sayısı 240 kişiydi. Geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi de, 2016’ya kıyasla 4 katına çıktı. İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10’u oranında ödeme yapılıyor. Bu arada son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden bin 790 kişiye, toplamda 35 milyon 365 bin 471 liralık ikramiye ödendi. Öte yandan 2017’de alınan toplam ihbar sayısı 36 bin 166’yı buldu. İhbar bildirimlerinin tek merkezden Vergi İletişim Merkezi aracılığıyla alınmasına ve sonuçlarının takip edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.